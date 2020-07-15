Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три года назад Мугуруса выиграла Уимблдон. ВИДЕО
Вспоминаем громкую победу Гарбинье Мугурусы.
На Уимблдоне 2017 года Мугуруса в статусе 14-й сеяной проиграла только один сет (в 4-м раунде в матче с Кербер). В финале уроженка Каракаса не позволила Винус Уильямс стать 6-кратной чемпионкой травяного Шлема – 7:5, 6:0.
Мугуруса стала второй испанской чемпионкой Уимблдона после Кончиты Мартинес, которая в 1994 году в финале обыграла легендарную Мартину Навратилову.
В начале года Гарбинье Мугуруса была близка к своему третьему титулу на Шлемах, но в финале Australian Open неожиданно проиграла Софии Кенин.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...