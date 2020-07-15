Три года назад Мугуруса выиграла Уимблдон. ВИДЕО

На Уимблдоне 2017 года Мугуруса в статусе 14-й сеяной проиграла только один сет (в 4-м раунде в матче с Кербер). В финале уроженка Каракаса не позволила Винус Уильямс стать 6-кратной чемпионкой травяного Шлема – 7:5, 6:0.

Мугуруса стала второй испанской чемпионкой Уимблдона после Кончиты Мартинес, которая в 1994 году в финале обыграла легендарную Мартину Навратилову.

В начале года Гарбинье Мугуруса была близка к своему третьему титулу на Шлемах, но в финале Australian Open неожиданно проиграла Софии Кенин.