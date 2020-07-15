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Джокович готов сыграть на US Open. Но есть условие

Теннис
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Первая ракетка мира может выступить в Нью-Йорке.

Джокович готов сыграть на US Open. Но есть условие
Новина українською

Как утверждает испанское издание Marca, Новак Джокович даст согласие на выступление на Открытом чемпионате США, если по возвращению в Европу его не обяжут пройти 14-дневный карантин.

В случае самоизоляции Джокович не сможет сыграть на Мастерсах в Мадриде и Риме. Два турнира станут для теннисистов основным этапом подготовки к Ролан Гаррос.

Ожидается, что в АТР до конца июля определятся с вопросом по карантину для тех игроков, которые планируют выступить на турнирах в США.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.

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В статье: Новак Джокович us open
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