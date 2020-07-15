Доминик Тим: Я бы поддержал идею решающего тай-брейка вместо третьего сета

Третья ракетка мира, австриец Доминик Тим высказался против изменения формата ведения счета, но рассказал, какие новшества считал бы полезными. Его слова цитирует tennisnet:

"Я по-прежнему предпочитаю классический формат ведения счета. Хотя я бы поддержал идею решающего тай-брейка вместо третьего сета. Можно иногда использовать такой формат, например, в первых кругах турниров, поскольку он держит зрителей в напряжении, создает интригу. Но в целом в туре все нужно оставить как есть" - сказал он.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный поделился фото с усердной тренировки.