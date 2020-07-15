Организаторы Итогового турнира АТР: Мы намерены завершить сезон в Лондоне

Организаторы Итогового турнира выступили с официальным заявлением о месте проведения соревнований в этом году и особенностей, связанных с COVID-19. Их слова цитирует DailyMail:

"Мы намерены завершить сезон Итоговым турниром в Лондоне, включая сценарий, при котором будут ограничения по числу зрителей или турнир совсем пройдет при пустых трибунах. Мы работаем над заключительной секцией предварительного календаря на 2020 год и ожидаем новой информации до конца июля" - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее Доминик Тим рассказал о своем видении правил тенниса.