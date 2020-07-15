Тим выиграл финал выставочного турнира в Берлине, очередь за Свитолиной

Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим в финале выставочного турнира в Берлине (Германия) победил итальянского коллегу Маттео Берретини (АТР №8).

В решающем матче он одолел своего соперника со счетом 2-1 (6-7; 6-4; 10-8).

Отметим, что сегодня решающий матч на турнире предстоит сыграть украинке Элине Свитолиной (WTA №5). Ей будет противостоять чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №8).

Ориентировочно поединок начнется в 23:15 по Киеву, но время может варьироваться.

Обновлено: Финал Свитолина - Квитова состоится в пятницу.

Напомним, что ранее Тим высказался против изменения правил тенниса.