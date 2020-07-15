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Финальный матч выставочного турнира в Берлине Свитолина - Квитова перенесен

Теннис
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Поединок состоится в пятницу

Финальный матч выставочного турнира в Берлине Свитолина - Квитова перенесен
UA-Футбол
Новина українською

Только что стало известно, что финальный матч Выставочного турнира в Берлине между пятой ракеткой планеты Элиной Свитолиной и восьмой ракеткой мира, чешкой Петрой Квитовой перенесен на пятницу из-за дождя.

Точное время начала будет известен позже. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Напомним, что Доминик Тим выиграл финальный матч турнира, а организаторы Итогового турнира АТР рассказали о планах на розыгрыш трофея в этом году.

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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