Три года назад Федерер стал рекордсменом Уимблдона. ВИДЕО

Ровно три года назад Роджер Федерер в финале Уимблдона на пути к восьмому титулу разгромил Марина Чилича (6:3, 6:1, 6:4), что позволило ему обойти Пита Сампраса и стать самым титулованным теннисистом в истории травяного Шлема.

Показательно, что в 2017-м на Уимблдоне Федерер не проиграл ни одного сета. В первом раунде легендарный швейцарец одолел экс-первую ракетку Украины Александра Долгополов (6:3, 3:0, отказ Долгополова).