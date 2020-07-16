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Три года назад Федерер стал рекордсменом Уимблдона. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Годовщина исторического триумфа швейцарца.

Три года назад Федерер стал рекордсменом Уимблдона. ВИДЕО
Новина українською

Ровно три года назад Роджер Федерер в финале Уимблдона на пути к восьмому титулу разгромил Марина Чилича (6:3, 6:1, 6:4), что позволило ему обойти Пита Сампраса и стать самым титулованным теннисистом в истории травяного Шлема.

Показательно, что в 2017-м на Уимблдоне Федерер не проиграл ни одного сета. В первом раунде легендарный швейцарец одолел экс-первую ракетку Украины Александра Долгополов (6:3, 3:0, отказ Долгополова).

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В статье: Роджер Федерер Уимблдон
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