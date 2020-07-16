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Три года назад Федерер стал рекордсменом Уимблдона. ВИДЕО
Годовщина исторического триумфа швейцарца.
Ровно три года назад Роджер Федерер в финале Уимблдона на пути к восьмому титулу разгромил Марина Чилича (6:3, 6:1, 6:4), что позволило ему обойти Пита Сампраса и стать самым титулованным теннисистом в истории травяного Шлема.
Показательно, что в 2017-м на Уимблдоне Федерер не проиграл ни одного сета. В первом раунде легендарный швейцарец одолел экс-первую ракетку Украины Александра Долгополов (6:3, 3:0, отказ Долгополова).
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