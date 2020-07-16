Вавринка о карантине: Это время прошло просто замечательно, мне понравился этот период без путешествий

Швейцарский теннисист, 17-я ракетка мира Станислав Вавринка прокомментировал карантинную паузу и рассказал, что планирует делать после полноценного восстановления сезона.

"Это время прошло просто замечательно! Мне понравился этот период без путешествий. Благодаря ему я смог много времени провести вместе со своей дочерью, вести ее в школу, насладиться временем дома, в спокойной обстановке, наладить какую-то рутину. Эти недели дома пошли мне на пользу.

Я совсем не скучаю по тому адреналину, который чувствую во время соревнований. Действительно, я нуждаюсь в соревнованиях и этих эмоциях. Но на этот раз все находились в этой вынужденной паузе. Это совсем не то же самое, когда ты один получаешь травму и не играешь в то время, как другие продолжают играть уже без тебя. Это очень успокаивает.

Я ориентируюсь в своих тренировках на 14 августа. Все-таки у нас есть какой-то дедлайн, даже если никакой определенности нет. США еще в процессе кризиса через коронавирус, никто не знает, как ситуация будет развиваться. Мы все говорим о турнире без зрителей, о проведении Мастерса и US Open в одном месте, о том, что игроки будут жить в одном отеле ... Но мы все понимаем, что может случится многое. И как спортсмены мы привыкли адаптироваться. Ведь люди видят только то, что напоказ, но не видят внутреннюю кухню теннисистов. Много времени мы проводим в ожидании, адаптации - это неотъемлемая часть жизни игроков, мы еженедельно переезжаем в новый город, на новое покрытие, турнир, расписание, игровые условия" - сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко и Усик провели совместную тренировку.