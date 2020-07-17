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Свитолина обыграла Квитову в финале турнира в Берлине

Теннис
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Громкая победа украинки на немецком харде.

Свитолина обыграла Квитову в финале турнира в Берлине
Новина українською

Изначально предполагалось, что Элина Свитолина и Петра Квитова в финале выставочного турнира в Берлине встретятся на траве, но из-за непогоды решающий матч на bett1 ACES был перенесен на арену, построенную в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф.

Матч продолжался 1 час и 28 минут и завершился волевой победой украинки на тайбрейке – 3:6, 6:1, 10:5.

На пути к победе Свитолина подала 4 эйса, сделала 5 двойных ошибок, выиграла 71% очков с первой подачи и реализовала 4 из 12 брейк-поинтов.

В субботу Элина Свитолина в полуфинале второго этапа турнира в Берлине сыграет с Анастасией Севастовой или Кики Бертенс.

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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