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Как Свитолина обыгрывала Квитову в аэропорту Берлина. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Обзор финального матча на выставочном турнире bett1 ACES, в котором Элина Свитолина справилась с Петрой Квитовой (3:6, 6:1, 10:5).

Как Свитолина обыгрывала Квитову в аэропорту Берлина. ВИДЕО
Новина українською

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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