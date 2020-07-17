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Как Свитолина обыгрывала Квитову в аэропорту Берлина. ВИДЕО
Обзор финального матча на выставочном турнире bett1 ACES, в котором Элина Свитолина справилась с Петрой Квитовой (3:6, 6:1, 10:5).
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