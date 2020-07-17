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Свитолина: Мы проводим в аэропортах много времени в течение сезона, но еще никогда не играли там

Теннис
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Комментарий победительницы турнира

Свитолина: Мы проводим в аэропортах много времени в течение сезона, но еще никогда не играли там
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина прокомментировала победу на выставочном турнире в Берлине.

"Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде (а не на траве), но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением.

Впервые я играю в аэропорту. Мы проводим в них много времени в течение сезона, но еще никогда не играли. Это интересный опыт, со мной останутся яркие воспоминания. В начале ты чувствуешь разницу, но потом уже включаешься только в игру и думаешь, как сильнее ударить по мячу. На больших стадионах такое же настроение, когда ты должен действительно сфокусироваться на своих действиях. Если честно, во время финала я не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет. Но во время тренировки я думала, мол, что это за самолет, где его использовали ... А уже в финале я должна была убрать все эти мысли из головы" - сказала она.

Видео-обзор финального матча вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Элина Свитолина
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