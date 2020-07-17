  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Петра Квитова: Не представляю, как играть на турнире Большого Шлема без болельщиков
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петра Квитова: Не представляю, как играть на турнире Большого Шлема без болельщиков

Теннис
(1 голосов)

Комментарий теннисистки

Петра Квитова: Не представляю, как играть на турнире Большого Шлема без болельщиков
UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира, чешка Петра Квитова рассказала о своих планах по участию в Открытом чемпионате США. Ее слова цитирует BBC:

"Я знаю несколько игроков, которые точно не поедут на US Open с теми ограничениями, которые планируются на данный момент. По-прежнему думаю, как все это будет выглядеть, какие меры предосторожности введут, сколько людей мы сможем брать с собой, пойдем ли на карантин. Не представляю, как играть на турнире "Большого шлема" без болельщиков.

Если все будет в порядке, я однозначно отправлюсь в США, но по-прежнему остается шанс, что я не поеду. Решу, когда все узнаю" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина победила в финале выставочного турнира в Берлине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петра Квитова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...