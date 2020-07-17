Петра Квитова: Не представляю, как играть на турнире Большого Шлема без болельщиков

Восьмая ракетка мира, чешка Петра Квитова рассказала о своих планах по участию в Открытом чемпионате США. Ее слова цитирует BBC:

"Я знаю несколько игроков, которые точно не поедут на US Open с теми ограничениями, которые планируются на данный момент. По-прежнему думаю, как все это будет выглядеть, какие меры предосторожности введут, сколько людей мы сможем брать с собой, пойдем ли на карантин. Не представляю, как играть на турнире "Большого шлема" без болельщиков.

Если все будет в порядке, я однозначно отправлюсь в США, но по-прежнему остается шанс, что я не поеду. Решу, когда все узнаю" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина победила в финале выставочного турнира в Берлине.