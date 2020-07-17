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И снова Севастова: Латвийка опять станет соперницей Свитолиной в Берлине

Теннис
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Главное чтобы повторился результат

И снова Севастова: Латвийка опять станет соперницей Свитолиной в Берлине
UA-Футбол
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Латвийская теннисистка, 43-я ракетка мира Анастасия Севастова победила в четвертьфинале выставочного турнира в Берлине (Германия).

В борьбе за 1/2 финала соревнований она победила седьмую ракетку мира, голландку Кики Бертенс. Счет матча 6-1; 6-4 в пользу будущей соперницы украинки.

Матч состоится завтра, 18 июля, ориентировочное время начала - 15:00 по Киеву.

Напомним, что Севастова и Свитолина уже встречались в Берлине в этом сезоне. Тогда победу одержала украинская спортсменка.

Отметим, что Элина Свитолина победила Петру Квитову в финале выставочного турнира.

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В статье: Элина Свитолина Анастасия Севастова
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