Анастасия Севастова о матче со Свитолиной: Мне снова придется встретиться с ней, и я с нетерпением жду этого матча

Латвийская теннисистка, 43-я ракетка мира Анастасия Севастова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Берлине над голландкой Кики Бертенс (WTA №7) и рассказала о планах на игру против украинки Элины Свитолиной (WTA №5).

О Бертенс:

Это был отличный матч. Против Кики всегда очень трудно играть, у нее мощный теннис. Я хорошо начала этот матч и потрясающе провела первый сет, но к концу встречи становилось все сложнее.

О Свитолиной:

Мы дважды вместе тренировались. Однажды здесь на харде и один раз на траве. Теперь мне снова придется встретиться с ней, и я с нетерпением жду этого матча. Элина замечательно провела свой финал, но я считаю, что хард подходит лучше именно моей игре.

Напомним, что матч Свитолина - Севастова начнется сегодня, ориентировочное время старта - 18:10 по Киеву.