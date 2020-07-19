Сегодня Свитолина и Петкович разыграют третье место на турнире в Берлине

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина и немка Андреа Петкович (WTA №87) сыграют сегодня за третье место на выставочном турнире в Берлине (Германия).

После того, как украинка проиграла Анастасии Севастовий у нее остался последний шанс зацепиться за ТОП 3 по итогам соревнований.

Теннисистки выйдут на корт вторым запуском (начало игрового дня в 12:00 по местному времени, 13:00 по Киеву).

Напомним, что в финальном поединке между собой сойдутся Анастасия Севастова (WTA №43) и Петра Квитова (WTA №8).

Отметим, что ранее сообщалось, что грунтовый турнир в Мадриде пройдет со зрителями.