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Севастова: В матчах с Элиной нужно всегда играть каждый розыгрыш и нельзя расслабляться

Теннис
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Уважение от соперницы

Севастова: В матчах с Элиной нужно всегда играть каждый розыгрыш и нельзя расслабляться
UA-Футбол
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Латвийская теннисистка, 43-я ракетка мира Анастасия Севастова прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной (WTA №5) в полуфинале выставочного турнира в Берлине.

"Несмотря на результат, матч все равно был сложным. Физически утомительным. В матчах с Элиной нужно всегда играть каждый розыгрыш и нельзя расслабляться, иначе будет очень трудно ее обыграть. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы победить.

В финале, я думаю, мне придется передвигаться по корту еще лучше, чем в матче со Свитолиной. Игра будет очень быстрой. Петра прекрасно играет на харде и траве. Мне нужно будет показать свой лучший теннис в финальном матче" - сказала она.

Напомним, что сегодня Свитолина сыграет в матче за третье место.

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В статье: Элина Свитолина Анастасия Севастова
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