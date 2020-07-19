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Свитолина проиграла Петкович в матче за третье место выставочного турнира в Берлине

Теннис
(1 голосов)

Опять поражение

Свитолина проиграла Петкович в матче за третье место выставочного турнира в Берлине
UA-Футбол
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Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла немке Андреа Петкович (WTA №87) в матче за третье место выставочного турнира в Берлине (Германия).

Счет матча 2-0 (6-4; 7-6) в пользу местной теннисистки. В ее активе 3 подачи на вылет, 21 виннер и отсутствие двойных ошибок. В украинки 8 эйсов, 24 виннера и 4 двойные ошибки.

Напомним, что сегодня в 18:10 начнется финальный матч турнира Севастова - Квитова.

Отметим, что ранее Севастова прокомментировала победу над Свитолиной.

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В статье: Элина Свитолина андреа петкович
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