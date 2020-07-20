Теннисный турнир в Вашингтоне под угрозой отмены

Как утверждает портал Tennis Break News, мужской турнир АТР в Вашингтоне в этом году может не состояться. Вероятная отмена турнира связана с тем, что из-за пандемии коронавируса теннисистов могут обязать уйти на двухнедельный карантин после завершения соревнований.

Если эта информация подтвердится, то организаторы турнира в Вашингтоне столкнутся с массовыми отказами со стороны игроков.

Турнир в Вашингтоне должен пройти с 14 по 21 августа. Действующим чемпионом Citi Open является Ник Кирьос.

Ожидается, что мировой теннис вернется после пандемии коронавируса 3 августа на турнире WTA в Палермо (Италия).