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Теннисный турнир в Вашингтоне под угрозой отмены
Все должно решиться в ближайшие дни.
Как утверждает портал Tennis Break News, мужской турнир АТР в Вашингтоне в этом году может не состояться. Вероятная отмена турнира связана с тем, что из-за пандемии коронавируса теннисистов могут обязать уйти на двухнедельный карантин после завершения соревнований.
Если эта информация подтвердится, то организаторы турнира в Вашингтоне столкнутся с массовыми отказами со стороны игроков.
Турнир в Вашингтоне должен пройти с 14 по 21 августа. Действующим чемпионом Citi Open является Ник Кирьос.
Ожидается, что мировой теннис вернется после пандемии коронавируса 3 августа на турнире WTA в Палермо (Италия).