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Теннисный турнир в Вашингтоне под угрозой отмены

Теннис
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Все должно решиться в ближайшие дни.

Теннисный турнир в Вашингтоне под угрозой отмены
Новина українською

Как утверждает портал Tennis Break News, мужской турнир АТР в Вашингтоне в этом году может не состояться. Вероятная отмена турнира связана с тем, что из-за пандемии коронавируса теннисистов могут обязать уйти на двухнедельный карантин после завершения соревнований.

Если эта информация подтвердится, то организаторы турнира в Вашингтоне столкнутся с массовыми отказами со стороны игроков.

Турнир в Вашингтоне должен пройти с 14 по 21 августа. Действующим чемпионом Citi Open является Ник Кирьос.

Ожидается, что мировой теннис вернется после пандемии коронавируса 3 августа на турнире WTA в Палермо (Италия).

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В статье: теннис коронавирус
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