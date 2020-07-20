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Экс-тренер Федерера назвал лучший матч в карьере Роджера

Теннис
(1 голосов)

Этот матч состоялся в 2019 году

Экс-тренер Федерера назвал лучший матч в карьере Роджера
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Швед Стефан Эдберг, бывший тренер Роджера Федерера, рассказал, какой матч считает лучшим в карьере швейцарца.

"В последние 10-12 лет было три или четыре игрока, которые доминировали в ATP-туре. „Большие шлемы“ всегда достаются Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю или Новаку Джоковичу, и я не знаю, изменится ли что-то в ближайшее время. За их борьбой интересно наблюдать, но мне кажется, будет лучше, если молодые теннисисты смогут прервать их доминирование.

Думаю, финал Уимблдона-2019, где Федерер играл с Джоковичем, — лучший матч, который я когда-либо видел. Уровень тенниса был невероятным. Мне жаль, что Роджеру не хватило совсем немного, чтобы выиграть ещё один „Большой шлем“, но Джокович был превосходен. Я предпочитаю этот матч всем другим финалам Федерера", — приводит слова Эдберга Tennis World USA.

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В статье: Роджер Федерер
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