Соболенко опубликовала новое фото в купальнике

11-я ракетка мира Арина Соболенко опубликовала на своей странице в "Инстаграме" новую фотографию.

"Хотела бы я, чтобы это был мой понедельник", — написала Соболенко.

В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.