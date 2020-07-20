Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Готова только выпить вина и отправиться на пляж
Теннисистка продолжает отдыхать
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Инстаграме написала, что сейчас не настроена работать:
"Надеюсь, вы все отдохнули и готовы к понедельнику. А я, если честно, готова только выпить вина и отправиться на пляж".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...