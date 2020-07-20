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Свитолина: Готова только выпить вина и отправиться на пляж

Теннис
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Теннисистка продолжает отдыхать

Свитолина: Готова только выпить вина и отправиться на пляж
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Инстаграме написала, что сейчас не настроена работать:

"Надеюсь, вы все отдохнули и готовы к понедельнику. А я, если честно, готова только выпить вина и отправиться на пляж".

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В статье: Элина Свитолина
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