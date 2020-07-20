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Решение по US Open примут в конце июля

Теннис
(1 голосов)

Турнир могут отменить

Решение по US Open примут в конце июля
Новина українською

Проведение Открытого чемпионата США в 2020 году по-прежнему под вопросом. Как сообщает Marca со ссылкой на Tennis Break News, решение о проведении или отмене US Open будет принято 29 июля.

Многие игроки сомневаются, что организаторы мэйджора смогут изолировать всех участников события и обезопасить их от заражения коронавирусом. Сообщалось о возможной отмене соревнований в Вашингтоне.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос". Матчи Открытого чемпионата США должны пройти с 31 августа по 13 сентября.

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В статье: us open
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