Бушар собрала идеальную теннисистку

"Если бы мне пришлось выбирать подачу игрока WTA, я бы выбрала Петру Квитову. Она левша, у нее другое вращение. У нее сильная и точная подача. Я не люблю играть против нее.

Удар справа я бы взяла от Серены Уильямс. Она бьет так разнообразно и смертельно.

Атлетизм. Снова Серена. Вы знаете, что она сильна физически и может доминировать в игре и на ментальном уровне. В этом она лучшая в мире.

Интеллект я возьму у чемпионки Australian Open Софии Кенин. Она очень умна на корте и точно знает, что происходит.

Выносливость – Халеп. Она может перебегать любого соперника. Победа на Ролан Гаррос подтверждает это.

Воля к победе – Элисон Риске. Я много раз играла против нее, он никогда не сдается", - приводит слова Бушар Tennis World USA.

Эжени Бушар – финалистка Уимблдона-2014, полуфиналистка Australian Open-2014 и Ролан Гаррос-2014.