Экс-третья ракетка мира встретился с Бельмондо

Вавринка, победитель трех турниров Большого шлема и бывшая третья ракетка мира, на своей странице в Instagram сообщил о встрече с 87-летним французским актером Жаном-Полем Бельмондо, который известен не только поддержкой футбольного клуба ПСЖ, но и страстным отношением к теннису.

"Встретился с легендой! Большая честь!", - написал Вавринка.

Из-за пандемии коронавируса Стэн Вавринка в последний раз выходил на корт в конце февраля, когда в четвертьфинале турнира в Акапулько проиграл Григору Димитрову.