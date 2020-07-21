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Экс-третья ракетка мира встретился с Бельмондо
У Стэна Вавринки статусные фанаты.
Вавринка, победитель трех турниров Большого шлема и бывшая третья ракетка мира, на своей странице в Instagram сообщил о встрече с 87-летним французским актером Жаном-Полем Бельмондо, который известен не только поддержкой футбольного клуба ПСЖ, но и страстным отношением к теннису.
"Встретился с легендой! Большая честь!", - написал Вавринка.
Из-за пандемии коронавируса Стэн Вавринка в последний раз выходил на корт в конце февраля, когда в четвертьфинале турнира в Акапулько проиграл Григору Димитрову.
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