Турнир АТР в Вашингтоне отменен

АТР-тур должен был возобновиться с 14 по 21 августа турниром Сiti Open в Вашингтоне, однако обозреватель The New York Times Кристофер Клэри сообщает, что соревнования в столице США отложены до 2021 года из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Таким образом, дата возвращения мужского тура переносится как минимум на 22 августа. В этот день в Нью-Йорке должен стартовать турнир категории АТР-1000.

Что касается US Open, то Открытый чемпионат США должен начаться 31 августа. Из-за ситуации с коронавирусом в этом году американский Шлем пройдет без квалификации.