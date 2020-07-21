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Турнир АТР в Вашингтоне отменен
Коронавирус не позволяет теннисистам вернуться на корт.
АТР-тур должен был возобновиться с 14 по 21 августа турниром Сiti Open в Вашингтоне, однако обозреватель The New York Times Кристофер Клэри сообщает, что соревнования в столице США отложены до 2021 года из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Таким образом, дата возвращения мужского тура переносится как минимум на 22 августа. В этот день в Нью-Йорке должен стартовать турнир категории АТР-1000.
Что касается US Open, то Открытый чемпионат США должен начаться 31 августа. Из-за ситуации с коронавирусом в этом году американский Шлем пройдет без квалификации.