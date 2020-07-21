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В АТР прокомментировали отмену турнира в Вашингтоне

Теннис
(1 голосов)

Причина - коронавирус

В АТР прокомментировали отмену турнира в Вашингтоне
Новина українською

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал отмену турнира в Вашингтоне (США), который должен был начаться 13 августа. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в США и закрытия международных границ организаторы решили отменить турнир.

"Такая ситуация расстраивает, но сейчас такое беспрецедентное время. Турнир в 2020 году не состоится. Я знаю, как упорно организаторы работали, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Я бы хотел отметить их приверженность работе по подготовке турнира. К сожалению, в дело вступили факторы, на которые мы не можем повлиять", — цитирует Гауденци пресс-служба ATP.

Из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте. Турнир в Вашингтоне должен был стать первым после возобновления сезона. После рестарта предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос". В настоящий момент в Европе и США проходят только выставочные турниры. WTA-тур возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия).

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В статье: ATP
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