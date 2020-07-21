Серена Уильямс и Арина Соболенко сыграют на турнире в Лексингтоне

С 10 по 16 августа в Лексингтоне (США) состоится турнир WTA. В нём примут участие три спортсменки из топ-15 мирового рейтинга. Организаторы обнародовали полный список участниц.

В Лексингтоне ожидают приезд американки Серены Уильямс (9), белоруски Арины Соболенко (11) и британки Йоханны Конты (14). В Лексингтоне сыграет Анна Блинкова (61). Также в соревнованиях примет участие белоруска Виктория Азаренко, которая в настоящее время занимает 58-е место в рейтинге WTA.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос".