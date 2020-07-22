  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бенуа Пэр – мастер укороченных и тонких ударов. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенуа Пэр – мастер укороченных и тонких ударов. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

У француза нет больших титулов, но по чувству мяча он не уступает теннисистам калибра Роджера Федерера. Сейчас вы убедитесь в этом.

Бенуа Пэр – мастер укороченных и тонких ударов. ВИДЕО
Новина українською

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенуа Пэр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...