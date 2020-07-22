Ястремская "лихачит" по дорогам Одессы на скорости 200 км/час

Даяна Ястремская скоростной тест для своего автомобиля устроила на отрезке Овидиопольской дороги, которая ведет к Малиновскому району в Одессе.

"Ладно, не буду врать – очень обожаю скорость. По городу езжу аккуратно, безопасно, но у нас есть такое место в Одессе – 6-й километр, куда ты можешь поехать. Там прямая дорога, папа об этом не знает, но уже узнает...

В общем, я там стала на разгон и разогналась до 200 км/час где-то. Это было быстро", - сказала Ястремская в интервью на YouTube.

Ястремская после карантина вернется на корт 3 августа на турнире в Палермо (Италия).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская снялась обнаженной на тему расового равенства.