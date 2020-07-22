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Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Джоковича в 2015-м. ВИДЕО

Теннис
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Один из самых сенсационных финалов в истории Открытого чемпионата Франции.

Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Джоковича в 2015-м. ВИДЕО
Новина українською

Новак Джокович против Стэна Вавринки – это противостояние давно стало классикой современного тенниса. Пять лет назад эти теннисисты пересеклись в финальном матче Ролан Гаррос – Джокович был большим фаворитом, но Вавринка в своих уже легендарных шортах предложил сербу настолько высокий уровень тенниса, что тому пришлось отложить свою мечту о титуле в Париже до следующего года.

Вавринка выиграл в четырех сетах (4:6, 6:4, 6:3, 6:4) и стал двукратным победителем турниров Большого шлема.

Спустя год у Джоковича в финале US Open был шанс отомстить швейцарцу за поражение на грунте, но Новак снова проиграл в четырех сетах.

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В статье: Новак Джокович Ролан Гаррос Стэн Вавринка
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