Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Джоковича в 2015-м. ВИДЕО

Новак Джокович против Стэна Вавринки – это противостояние давно стало классикой современного тенниса. Пять лет назад эти теннисисты пересеклись в финальном матче Ролан Гаррос – Джокович был большим фаворитом, но Вавринка в своих уже легендарных шортах предложил сербу настолько высокий уровень тенниса, что тому пришлось отложить свою мечту о титуле в Париже до следующего года.

Вавринка выиграл в четырех сетах (4:6, 6:4, 6:3, 6:4) и стал двукратным победителем турниров Большого шлема.

Спустя год у Джоковича в финале US Open был шанс отомстить швейцарцу за поражение на грунте, но Новак снова проиграл в четырех сетах.