Ястремская выступит на турнире в Праге

Имя Даяны Ястремской фигурирует в заявочном листе турнира WTA International в Праге (10-16 августа).

За счет высокой позиции в рейтинге WTA Ястремская попадает в основную сетку, но не получит места в посеве.

Компанию одесситке в Праге составят две теннисистки топ-10 – действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп и Белинда Бенчич.

Перед поездкой в Чехию Даяна Ястремская с 3 августа сыграет на турнире в Палермо.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская "лихачит" по дорогам Одессы на скорости 200 км/час.