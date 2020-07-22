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Ястремская выступит на турнире в Праге
Вторая ракетка Украины сыграет в столице Чехии.
Имя Даяны Ястремской фигурирует в заявочном листе турнира WTA International в Праге (10-16 августа).
За счет высокой позиции в рейтинге WTA Ястремская попадает в основную сетку, но не получит места в посеве.
Компанию одесситке в Праге составят две теннисистки топ-10 – действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп и Белинда Бенчич.
Перед поездкой в Чехию Даяна Ястремская с 3 августа сыграет на турнире в Палермо.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская "лихачит" по дорогам Одессы на скорости 200 км/час.
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