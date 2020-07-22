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Серена Уильямс приобретёт для двухлетней дочери долю в клубе женской НФЛ

Теннис
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Серена думает о будущем своей дочери

Серена Уильямс приобретёт для двухлетней дочери долю в клубе женской НФЛ
Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", американская теннисистка Серена Уильямс приобретёт долю в новом клубе Национальной женской футбольной лиги, сообщает ESPN.

Клуб будет базироваться в Лос-Анджелесе. Совладельцами команды станут супруг Серены Алексис Оганян и их двухлетняя дочь Олимпия.

В текущем сезоне американка провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На Открытом чемпионате Австралии—2020 она пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.

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В статье: Серена Уильямс
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