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Федерер не уйдет из тенниса до 2022 года

Теннис
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В этом убежден его тренер.

Федерер не уйдет из тенниса до 2022 года
Новина українською

Наставник Роджера Федерера Северин Люти считает, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема останется в спорте еще как минимум на два года.

"Не думаю, что он размышляет о завершении карьеры в 2021 году. Он все еще любит теннис и то время, которое он проводит с друзьями в разных странах.

Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что ему нужно остановиться. Он по-прежнему любит жизнь в туре", - приводит слова Люти Smash.

Роджер Федерер в 2020 году дошел до полуфинала на Australian Open, проиграв будущему чемпиону турнира Новаку Джоковичу. В феврале 38-летний швейцарец перенес операцию на колене, а после повторного хирургического вмешательства объявил о досрочном завершении сезона.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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