14 лет назад Джокович выиграл свой первый трофей категории АТР

Сегодня, 23 июля, исполняется 14 лет с момента, когда действующая первая ракетка мира Новак Джокович выиграл свой первый трофей категории АТР. В конце июля 2006 года он стал чемпионом соревнований в Амерсфорте (Нидерланды).

В решающем матче турнира серб оказался сильнее чилийца Николаса Массу — 7:6 (7:5), 6:4. По пути к финалу Новак, будучи третьим сеяным, также обыграл серба Бориса Пашански, чеха Томаша Зиба, француза Марка Жикеля и аргентинца Гильермо Корию.

Интересно, что за победу на соревнованиях серб помимо призовых получил новенький iPod — портативный медиаплеер, созданный компанией Apple. Судя по фото, это модель Classic пятого поколения.

19-year-old Novak Djokovic––ranked No. 36 in the world at the time––won his first ATP title 13 years ago today in Amersfoort, Netherlands.



He'd reach the Top 3 within a year.



More: https://t.co/s0sKrRkA3C pic.twitter.com/gGqVbfazpd