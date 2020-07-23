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Энди и Джейми Маррей сыграют на турнире в Великобритании

Теннис
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Он стартует 27 июля

Энди и Джейми Маррей сыграют на турнире в Великобритании
Новина українською

С 27 июля по 2 августа в Великобритании пройдёт командный выставочный турнир.

На турнире сразятся две команды: Union Jacks и British Bulldogs. Капитанами Union Jacks стали Джуди Маррей, мать британских теннисистов Энди и Джейми Маррей, и бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски. British Bulldogs будут выступать под руководством Энн Кеотавонг и капитана сборной Великобритании в Кубке Дэвиса Леона Смита.

Union Jacks: Даниэль Эванс, Энди Маррей, Ян Хоински, Райан Пенистон, Антон Матусевич, Джейми Маррей, Ллойд Гласспул, Хизер Уотсон, Кэти Бултер, Джоди Баррэдж, Наоми Броэди, Алиша Барнетт, Оливиа Николс.
British Bulldogs: Кайл Эдмунд, Кэмерон Норри, Лиам Броэди, Эйдан Макхью, Аластер Грей, Джо Солсбери, Доминик Инглот, Йоханна Конта, Хэрриет Дарт, Эмма Радукану, Майя Лумсден, Эден Сильва, Бет Грей.

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В статье: Энди Маррей Джейми Маррей
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