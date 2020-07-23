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Федерер будет играть минимум до 40 лет

Теннис
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Роджер не собирается останавливаться на достигнутом

Федерер будет играть минимум до 40 лет
Новина українською

Северин Люти, тренер швейцарца Роджера Федерера, не считает, что его 38-летний подопечный готовится к завершению профессиональных выступлений по ходу следующего сезона.

"Роджер по-прежнему любит жизнь в туре. Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что ему нужно остановиться, что он хочет изменить образ жизни или устал от путешествий.

Ничто не может быть исключено на 100%, но учитывая, что он всё ещё любит теннис и время, которое он проводит с друзьями, которые у него есть в каждой из стран, я не думаю, что он думает о завершении карьеры в 2021 году", — цитирует Люти Eurosport со ссылкой на Smash.

В 2022 году швейцарцу уже будет 40 лет. Вне зависимости от того, будут ли проводиться турниры в 2020 году, Федерер в официальных матчах в этом году больше не сыграет — после начала пандемии коронавируса он заявил о досрочном завершении сезона.

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В статье: Роджер Федерер
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