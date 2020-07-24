АТР и WTA объявили об отмене турниров в Китае

В АТР на официальном уровне объявили, что в 2020 году Мастерс в Шанхае, турнир АТР-500 в Пекине, а также соревнования категории АТР-250 в Чэнду и Чжухае не состоятся.

WTA отменила турниры в Пекине, Ухане, Наньчане, Чжэнчжоу и Гуанчжоу, а также два Итоговых турнира – WTA Finals в Шэньчжэне и WTA Elite Trophy в Чжухае.

Руководящие органы мирового тенниса были вынуждены пойти на такой шаг после решения правительства Китая об отмене на территории страны всех спортивных мероприятий до конца 2020 года.

Сезон в WTA после пандемии коронавируса должен возобновиться 3 августа в Палермо. В АТР впервые после карантина планируют играть в конце августа на Мастерсе в Нью-Йорке.