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АТР и WTA объявили об отмене турниров в Китае
Коронавирус продолжает влиять на облик теннисного сезона.
В АТР на официальном уровне объявили, что в 2020 году Мастерс в Шанхае, турнир АТР-500 в Пекине, а также соревнования категории АТР-250 в Чэнду и Чжухае не состоятся.
WTA отменила турниры в Пекине, Ухане, Наньчане, Чжэнчжоу и Гуанчжоу, а также два Итоговых турнира – WTA Finals в Шэньчжэне и WTA Elite Trophy в Чжухае.
Руководящие органы мирового тенниса были вынуждены пойти на такой шаг после решения правительства Китая об отмене на территории страны всех спортивных мероприятий до конца 2020 года.
Сезон в WTA после пандемии коронавируса должен возобновиться 3 августа в Палермо. В АТР впервые после карантина планируют играть в конце августа на Мастерсе в Нью-Йорке.