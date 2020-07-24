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WTA потеряет около 50 миллионов долларов из-за отмены Итогового чемпионата в Шэньчжэне

Теннис
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Это составит около 40% всего годового дохода

WTA потеряет около 50 миллионов долларов из-за отмены Итогового чемпионата в Шэньчжэне
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Отмена Итогового чемпионата в Шэньчжэне (Китай) в нынешнем сезоне приведёт к потере WTA-туром около $ 50 млн, сообщает Open Court. WTA отменила все турниры в Китае до конца года. Правительство Китая запретило проводить международные соревнования в стране до конца 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

По данным источника, WTA Finals приносит в казну тура 40-50% дохода, что составляет около $ 50 млн в год. Также не состоятся турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). Мужской Итоговый чемпионат должен пройти в Лондоне (Великобритания).

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В статье: WTA
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