Каролина Плишкова хочет получить уайлд-кард от организаторов турнира в Палермо

Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова обратилась к организаторам турнира в Палермо (Италия) за уайлд-кард, однако готова выступить на этих соревнованиях лишь в случае отмены Открытого чемпионата США.

"В противном случае она отправится в США в начале августа. В нынешних условиях турниры будут больше похожи на региональные соревнования. Будут американские турниры и европейские", — приводит слова директора турнира в Палермо Оливьеро Пальмы AP.

Турнир в Палермо, которым возобновится сезон, стартует 3 августа. Соревнования в WTA-туре не проводились с марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что уайлд-кард на турнир в Палермо получила представительница Румынии Симона Халеп.