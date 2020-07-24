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Каролина Плишкова хочет получить уайлд-кард от организаторов турнира в Палермо

Теннис
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Такой вариант она рассматривает на случай отмены US Open

Каролина Плишкова хочет получить уайлд-кард от организаторов турнира в Палермо
Новина українською

Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова обратилась к организаторам турнира в Палермо (Италия) за уайлд-кард, однако готова выступить на этих соревнованиях лишь в случае отмены Открытого чемпионата США.

"В противном случае она отправится в США в начале августа. В нынешних условиях турниры будут больше похожи на региональные соревнования. Будут американские турниры и европейские", — приводит слова директора турнира в Палермо Оливьеро Пальмы AP.

Турнир в Палермо, которым возобновится сезон, стартует 3 августа. Соревнования в WTA-туре не проводились с марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что уайлд-кард на турнир в Палермо получила представительница Румынии Симона Халеп.

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В статье: Каролина Плишкова
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