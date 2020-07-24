Стаховский отреагировал на назначение Луческу главным тренером Динамо

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, прокомментировал назначение на пост главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу. Теннисист решился высказать собственное мнение, однако признался, что тоже был удивлен спорным решением руководства клуба.

"Трудно комментировать, я не футбольный эксперт. Я – болельщик "Динамо" и понимаю настроение в лагере наших фанатов. Мирча Луческу вел "Шахтер" против "Динамо" и постоянно высказывался не очень положительно о киевском клубе. И сейчас его назначают... Если смотреть, чего он достиг после ухода из Шахтера, то я думаю, что больше никаких вопросов нет".