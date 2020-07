Надаль снялся в фотосессии на своей новой яхте за 5 миллионов евро

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял участие в фотосессии на своей новой 24-метровой яхте 80 Sunreef Power, которую доставили два месяца назад, сообщает Super Yacht Times. Уроженец Манакора заказал яхту ещё в прошлом году, заплатив за неё около € 5 млн. Надаль уже совершил круиз у Балеарских островов.

"Рафаэль Надаль с детства испытывает страсть к яхтам и старается использовать любую возможность, чтобы выйти в море с друзьями и семьёй. Идея построить такую яхту давно входила в планы суперзвёздного спортсмена", — сообщает источник.

