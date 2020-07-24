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Надаль снялся в фотосессии на своей новой яхте за 5 миллионов евро

Теннис
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Рафа заказал её ещё в 2019 году

Надаль снялся в фотосессии на своей новой яхте за 5 миллионов евро
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял участие в фотосессии на своей новой 24-метровой яхте 80 Sunreef Power, которую доставили два месяца назад, сообщает Super Yacht Times. Уроженец Манакора заказал яхту ещё в прошлом году, заплатив за неё около € 5 млн. Надаль уже совершил круиз у Балеарских островов.

"Рафаэль Надаль с детства испытывает страсть к яхтам и старается использовать любую возможность, чтобы выйти в море с друзьями и семьёй. Идея построить такую яхту давно входила в планы суперзвёздного спортсмена", — сообщает источник.

Ранее Надаль подтвердил участие в турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на турнире в Мадриде одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

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В статье: Рафаэль Надаль
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