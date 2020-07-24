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Свитолина поделилась новыми фотография с отдыха

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка отдыхает с Монфисом

Свитолина поделилась новыми фотография с отдыха
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографиями и видео со своего отдыха на яхте вместе с бойфрендом Гаэлем Монфисом. Теннисистка в купальнике загорает неподалеку от французских Канн.

day I.

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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В статье: Элина Свитолина
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