Халеп не выступит на турнире в Палермо

Официальный аккаунт Palermo Ladies Open в Твиттере объявил, что Симона Халеп отказалась от участия в турнире из-за необходимости пройти 14-дневную самоизоляцию в случае приезда в Италию из Румынии или Болгарии.

В то же время организаторы турнира отметили, что уверяли команду Халеп в том, что на профессиональных спортсменов эти меры не распространяются.

"Учитывая недавний рост случаев коронавируса в Румынии и мое беспокойство по поводу международных перелетов в это время, я приняла трудное решение сняться с турнира в Палермо", - написала Халеп в Твиттере.

Халеп в 2020 году дошла до полуфинала на Australian Open, а также стала чемпионкой турнира в Дубае.

Турнир в Палермо стартует 3 августа. На Сицилии в основной сетке Украину представит Даяна Ястремская.