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Халеп не выступит на турнире в Палермо

Теннис
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Вторая ракетка мира не спешит возвращаться на корт.

Халеп не выступит на турнире в Палермо
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Официальный аккаунт Palermo Ladies Open в Твиттере объявил, что Симона Халеп отказалась от участия в турнире из-за необходимости пройти 14-дневную самоизоляцию в случае приезда в Италию из Румынии или Болгарии.

В то же время организаторы турнира отметили, что уверяли команду Халеп в том, что на профессиональных спортсменов эти меры не распространяются.

"Учитывая недавний рост случаев коронавируса в Румынии и мое беспокойство по поводу международных перелетов в это время, я приняла трудное решение сняться с турнира в Палермо", - написала Халеп в Твиттере.

Халеп в 2020 году дошла до полуфинала на Australian Open, а также стала чемпионкой турнира в Дубае.

Турнир в Палермо стартует 3 августа. На Сицилии в основной сетке Украину представит Даяна Ястремская.

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В статье: Симона Халеп
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