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Судьба US Open будет решена 3 августа

Теннис
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В этот день возобновляется WTA-тур.

Судьба US Open будет решена 3 августа
Новина українською

Ассоциация тенниса США (USTA) перенесла дату окончательного решения по проведению US Open с 28 или 29 июля на 3 августа. Об этом сообщает канадский инсайдер Стефани Майлс.

Что интересно, 3 августа в Палермо стартует первый после пандемии коронавируса турнир WTA. Что касается АТР, то мужской тур планирует возвращение 24 августа на Мастерсе в Нью-Йорке.

US Open должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Действующие чемпионы турнира – Рафаэль Надаль (Испания) и Бьянка Андрееску (Канада).

Ранее UA-Футбол сообщал, что первая ракетка мира Новак Джокович готов сыграть на US Open.

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В статье: us open
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