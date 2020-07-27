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Классика Ролан Гаррос: Федерер против Дель Потро в 2009-м. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Знаковый турнир для швейцарского маэстро.

Классика Ролан Гаррос: Федерер против Дель Потро в 2009-м. ВИДЕО
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В 2009 году Роджер Федерер в первый и единственный раз выиграл Ролан Гаррос. Последний шаг к титулу швейцарец легко сделал в матче с Робином Содерлингом, но самое сложное Федерера поджидало в полуфинальном матче против молодого Хуана Мартина дель Потро.

Тот матч затянулся на максимальные пять сетов и завершился волевой победой Федерера – 3:6, 7:6, 2:6, 6:1, 6:4.

Хуан Мартин дель Потро в том же году взял реванш у Роджера Федерера, обыграв швейцарца в финале US Open. Больше на турнирах Большого шлема аргентинец не побеждал.

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В статье: Роджер Федерер Хуан Мартин дель Потро Ролан Гаррос
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