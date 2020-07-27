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Маррей планирует выступить на US Open

Теннис
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Экс-первая ракетка мира приедет в Нью-Йорк.

Маррей планирует выступить на US Open
Новина українською

US Open-2020 должен пройти с 31 августа по 13 сентября, однако из-за пандемии коронавируса окончательное решение по американскому Шлему еще не принято.

"Я готовлюсь к тому, что Открытый чемпионат США будет сыгран, как и запланировано сейчас. Мы должны постараться и подготовиться к соревнованиям. 4-5 недель назад мы были довольно скептично настроены, но психологически на каком-то этапе ты начинаешь готовиться и планировать свое выступление", - говорит Маррей.

Маррей перед возобновлением сезона намерен сыграть на выставочном турнире The Battle of Brits. Также Энди рассчитывает на получение wild card в квалификацию Мастерса в Нью-Йорке.

На US Open Маррей в последний раз играл в 2018 году, уступив во втором круге Фернандо Вердаско.

В актуальном рейтинге АТР Энди Маррей занимает 129-е место.

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В статье: Энди Маррей us open
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