Маррей планирует выступить на US Open

US Open-2020 должен пройти с 31 августа по 13 сентября, однако из-за пандемии коронавируса окончательное решение по американскому Шлему еще не принято.

"Я готовлюсь к тому, что Открытый чемпионат США будет сыгран, как и запланировано сейчас. Мы должны постараться и подготовиться к соревнованиям. 4-5 недель назад мы были довольно скептично настроены, но психологически на каком-то этапе ты начинаешь готовиться и планировать свое выступление", - говорит Маррей.

Маррей перед возобновлением сезона намерен сыграть на выставочном турнире The Battle of Brits. Также Энди рассчитывает на получение wild card в квалификацию Мастерса в Нью-Йорке.

На US Open Маррей в последний раз играл в 2018 году, уступив во втором круге Фернандо Вердаско.

В актуальном рейтинге АТР Энди Маррей занимает 129-е место.