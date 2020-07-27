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Кербер в третий раз подписала контракт с Бельцем
Последний раз они работали в 2019 году
Бывшая первая ракетка мира, победительница трёх турниров "Большого шлема" в одиночном разряде немка Анжелика Кербер рассталась с тренером Дитером Киндлманом, с которым работала с ноября 2019 года, сообщает Tennis Magazin. Новым наставником немки стал Торбен Бельц. Они уже работали вместе с 2004 по 2013 и с 2015 по 2017 год.
Киндлманн ранее был наставником Мэдисон Кис, Элисе Мертенс и Айлы Томлянович. В начале июля Бельц и хорватка Донна Векич объявили о прекращении сотрудничества после двух с половиной лет совместной работы.
В 2016 году Кербер победила на Открытом чемпионате Австралии и US Open, а в 2018-м завоевала титул на Уимблдоне.