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Илья Марченко - об отставке Луческу: Это такой пиар-ход был? Чтоб все ох...?

Теннис
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Украинец отреагировал на подобные слухи

Илья Марченко - об отставке Луческу: Это такой пиар-ход был? Чтоб все ох...?
Новина українською

32-летний украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал информацию об отказе 74-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу работать в "Динамо" после подписания контракта с киевским клубом.

"Динамо". Луческу. Это такой пиар-ход был? Чтоб все ох... удивились?", — написал Марченко.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у Динамо есть тренер.

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В статье: Мирча Луческу Григорий Суркис Динамо (Киев) Илья Марченко
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