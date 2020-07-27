Илья Марченко - об отставке Луческу: Это такой пиар-ход был? Чтоб все ох...?

32-летний украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал информацию об отказе 74-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу работать в "Динамо" после подписания контракта с киевским клубом.

"Динамо". Луческу. Это такой пиар-ход был? Чтоб все ох... удивились?", — написал Марченко.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у Динамо есть тренер.