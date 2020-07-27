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Свитолина поделилась фотографиями с отдыха в Италии
Теннисистка путешествует вместе с Монфисом
Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась отдыхом на яхте неподалеку от итальянского города Портофино.
"День три", — прокомментировала Элина свою запись.
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