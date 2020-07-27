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Свитолина поделилась фотографиями с отдыха в Италии

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Свитолина поделилась фотографиями с отдыха в Италии
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась отдыхом на яхте неподалеку от итальянского города Портофино.

"День три", — прокомментировала Элина свою запись.

Day III. ????

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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В статье: Элина Свитолина
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