Призовой фонд Мастерса в Нью-Йорке существенно сокращен

Призовой фонд первого крупного турнира в АТР-туре после пандемии коронавируса составит 4,2 миллиона долларов против прошлогодних 6 миллионов в американской валюте.

Что интересно, организаторы Мастерса в Нью-Йорке уменьшили призовые для победителей (285 тысяч долларов) и финалистов (185 тысяч), но повысили выплаты для тех теннисистов, которые покинут соревнования на ранних этапах.

Prize money at ATP 'Cincinnati' down $1.8M this year — from $6M to $4.2M.

This reduction is at the expense of winner/finalist/semifinalists.

The singles winner of 2020 ATP Cincy will earn only a quarter of 2019 prize check.

Qualifiers, R1/R2 losers to earn more than in 2019. pic.twitter.com/AMqhzLjKEt — Oleg S. (@AnnaK_4ever) July 27, 2020

Western & Southern Open должен стартовать в Нью-Йорке 20 августа. Традиционно турнир проводится в Цинциннати, но в этом году соревнования временно переехали из теннисного комплекса имени Билли Джин Кинг.