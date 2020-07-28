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Призовой фонд Мастерса в Нью-Йорке существенно сокращен

Теннис
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Этого стоило ожидать.

Призовой фонд Мастерса в Нью-Йорке существенно сокращен
Новина українською

Призовой фонд первого крупного турнира в АТР-туре после пандемии коронавируса составит 4,2 миллиона долларов против прошлогодних 6 миллионов в американской валюте.

Что интересно, организаторы Мастерса в Нью-Йорке уменьшили призовые для победителей (285 тысяч долларов) и финалистов (185 тысяч), но повысили выплаты для тех теннисистов, которые покинут соревнования на ранних этапах.

Western & Southern Open должен стартовать в Нью-Йорке 20 августа. Традиционно турнир проводится в Цинциннати, но в этом году соревнования временно переехали из теннисного комплекса имени Билли Джин Кинг.

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В статье: теннис АТР
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